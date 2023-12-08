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Как действовать, если провалился под лед — советы спасателя

Как действовать, если провалился под лед — советы спасателя

Прогулка по замерзшей Неве или лесному озеру — романтично? Красиво? Нет, смертельно опасно! Однако каждую зиму люди в разных регионах страны, несмотря на риск и предупреждения от экстренных служб, выходят на лед, некоторые проваливаются, замерзают, тонут.

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