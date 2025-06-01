⚠️ Экстренное предупреждение: Сочи и Сириус ждут сильные грозы и волнение моря 1–2 июня 🌩️ Прогноз погоды: 🗓 2 июня (ночь, утро, день): — Местами сильный дождь; — Гроза с порывами ветра до 15 м/с.
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⚠️ Экстренное предупреждение: Сочи и Сириус ждут сильные грозы и волнение моря 1–2 июня 🌩️ Прогноз погоды: 🗓 2 июня (ночь, утро, день): — Местами сильный дождь; — Гроза с порывами ветра до 15 м/с.