Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Misha Glusch
    а за это камерон анелене батут новый обещал...Бербок поддержала...
  • Лариса Фомичева
    Это когда же эти пшеки и с кем воевали? Ведь и перед Вермахтом нохи свои раздвинули.И работали многие годы на фюрера.В Польше рассказа...
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    ешьте просто свои макароны...В минобороны Итал...

Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему изъятие Евросоюзом замороженных активов РФ может стать причиной для изменения всей финансовой системы стран Европы, почему ЕС не торопится изымать российские активы и как РФ может ответить на этот шаг.

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