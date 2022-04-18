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К «обращению Медведчука»: нацист, убитый в Мариуполе, не появится под Донецком

К «обращению Медведчука»: нацист, убитый в Мариуполе, не появится под Донецком

В свежем видеоролике СБУ Виктор Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его — дальше цитата — «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры».

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