К «обращению Медведчука»: нацист, убитый в Мариуполе, не появится под Донецком

В свежем видеоролике СБУ Виктор Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его — дальше цитата — «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры».