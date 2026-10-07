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Экономист назвала причину всплеска спроса на рыночную ипотеку

Экономист назвала причину всплеска спроса на рыночную ипотеку

Те, у кого нет доступа к льготным программам, осознали реальность — и пошли оформлять кредит по рыночным условиям Многие граждане России решили не откладывать решение жилищного вопроса и начали брать кредиты на стандартных, но довольно строгих условиях.

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