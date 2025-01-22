Голодомор для грантоедов. Трамп заморозил выплаты неправительственным организациям

Ну вот и дождались. Президент США Дональд Трамп подписал 20 января указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы помощи иностранным странам, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии