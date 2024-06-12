Уроженка Новосибирска с бакенбардами стала второй на шоу «Богиня свиданий»

На свидание с голубоглазым блондином сибирячка, у которой на теле 60 татуировок, пришла с кувалдой. В реалити «Богиня свиданий», которое показали во вторник вечером, 11 июня, три девушки устроили «свидания мечты» потенциальному жениху, но только одна из них удостоилась титула «богини».