Уроженка Новосибирска с бакенбардами стала второй на шоу «Богиня свиданий»

На свидание с голубоглазым блондином сибирячка, у которой на теле 60 татуировок, пришла с кувалдой. В реалити «Богиня свиданий», которое показали во вторник вечером, 11 июня, три девушки устроили «свидания мечты» потенциальному жениху, но только одна из них удостоилась титула «богини».
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