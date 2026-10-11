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Калужские новости

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Съезд с трассы М-3 временно закроют в Калужской области

Съезд с трассы М-3 временно закроют в Калужской области

Съезд с трассы М-3 «Украина» временно закроют на 91-м километре из-за реконструкции. Водителей просят заранее планировать маршрут и использовать разворот на 94-м километре.

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