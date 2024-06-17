Легендарный нож НКВД нашли в Новосибирске

Нож-финка НКВД относится к одному из самых узнаваемых видов холодного оружия. Вокруг него ходит немало историй, однако, бесспорным является то, что нож по праву считается легендарным, хотя имеет иностранные корни.
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