РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вадим
    долбо@бу ужо поди 50 годиков, а все ,,Гарик’’Телеведущий Солов...
  • Модест
    На Севере раньше Ил-14, Ан-24 и АН-2 садились на укатанный снег, бетонок не было. Если сделать одноразовую взлётку, т...В «Уральских авиа...
  • Денис Замилов
    В техасе вроде нфть качаютГеолог Кук: В аме...

Министр Рау: Для нормализации отношений с Варшавой, Киев должен приложить титанические усилия

Министр Рау: Для нормализации отношений с Варшавой, Киев должен приложить титанические усилия

Глава МИД Польши Збигнев Рау, выступил в эфире телеканала Polsat и сообщил о том, что Украина должна приложить максимум усилий, чтобы выстроить заново добрососедские отношения с Польшей и вернуть их на прежний нормальный уровень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх