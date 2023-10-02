Министр Рау: Для нормализации отношений с Варшавой, Киев должен приложить титанические усилия

Глава МИД Польши Збигнев Рау, выступил в эфире телеканала Polsat и сообщил о том, что Украина должна приложить максимум усилий, чтобы выстроить заново добрососедские отношения с Польшей и вернуть их на прежний нормальный уровень.
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