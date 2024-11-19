Мошенники придумали новый способ кражи денег через Telegram

За счет этой схемы аферисты могут украсть деньги и данные Мошенники придумали новый способ обмана в мессенджере Telegram через подписки Premium, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии