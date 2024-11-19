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Мошенники придумали новый способ кражи денег через Telegram

Мошенники придумали новый способ кражи денег через Telegram

За счет этой схемы аферисты могут украсть деньги и данные Мошенники придумали новый способ обмана в мессенджере Telegram через подписки Premium, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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