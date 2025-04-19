Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Тимохин
    хорошая новость👍👍👍Никто не верил, а...
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Не стоит прогибаться под укрАинских пихв...

Захожу  с  утра  в  интернеты, включаю  в одном из  окошек канал Россия-24, а там  идёт репортаж из пропускного пункта Шереметьево,  где  братья   работают  и  фильтруют  беглых  хохлов,  пытающихся   просочиться  в  нашу  прекрасную Россию.

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