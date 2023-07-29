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Члены группы Сукачева не знали, что ночью его увезла скорая

Музыканты из группы Гарика Сукачева не знали о том, что в ночь 29 июля артисту потребовалась скорая помощь, сообщил Дмитрий Чернышов, представитель организаторов концерта, который проходил на площадке «Хутор Елки» в карельском горном парке Рускеала.

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