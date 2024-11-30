Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что подразделения Армии России успешно продвигаются неподалеку от населённого пункта Копанки на территории Харьковщины.
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