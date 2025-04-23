Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Освобождая Харьков, мы потеряли 1 млн. Сейчас нам не простят и 10 тыс"

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Всплыла информация: Трамп якобы не имеет ничего против присутствия России в западной части Чёрного моря в целом и в Одессе в частности.

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