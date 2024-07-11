Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы

Угрозы бывшего президента США Дональда Трампа в случае переизбрания вывести страну из Североатлантического альянса являются нереализуемыми и призваны лишь посеять страх среди союзников Вашингтона, заявил сопредседатель группы наблюдателей НАТО в сенате США Том Тиллис.
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