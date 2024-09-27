Лжеполицейский похитил у жителя Иркутской области миллион рублей

Это произошло в Слюдянке. Жертвой стал местный житель 1963 года рождения. Как рассказали в полиции, мужчине позвонил яковы сотрудник полиции и сообщил, что мошенники пытаются похитить с его сберегательного счета деньги.
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