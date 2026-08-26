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США на Совбезе ООН выставили требование России и Украине

США на Совбезе ООН выставили требование России и Украине

На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг Украины, Соединённые Штаты вновь выступили с призывом к Москве и Киеву отказаться от действий, которые могут привести к ущербу для гражданской инфраструктуры.

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