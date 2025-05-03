Где заканчивается работа и начинается жизнь: баланс на канате

Замечали ли вы за собой, что работы в вашей жизни гораздо больше, чем личной жизни? Засыпали ли вы с мыслью о том, что вам завтра нужно сделать или доделать на работе, какую машину куда отправить, что поправить в проекте, кому позвонить? Знакомо ли вам, что в свой отпуск вы, вместо того чтобы поехать на интересную… Читать далее Где заканчивается работа и начинается жизнь: баланс на канатеЗамечали ли вы за собой, что работы в вашей жизни гораздо больше, чем личной жизни? Засыпали ли вы с мыслью о том, что вам завтра нужно сделать или доделать на работе, какую машину куда отправить, что поправить в проекте, кому позвонить? Знакомо ли вам, что в свой отпуск вы, вместо того чтобы поехать на интересную экскурсию, остаётесь в номере и решаете рабочие задачи? Или же, вместо того чтобы купаться в море, о котором так мечтали и в которое не терпелось окунуться, сидите на пляже с ноутбуком и закрываете «срочные» вопросы? Бывало ли, что в свой выходной день вы проводили время в переписке в рабочем чате? Проводя время с близкими людьми, одолевают ли вас мысли о работе и вопросы, не относящиеся к вашему «здесь и сейчас»? Поздравляю! Вы потерялись между «жизнью» и «работой».