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Ида Галич дебютировала в главной роли – стоит ли смотреть сериал "Чудо"

Ида Галич дебютировала в главной роли – стоит ли смотреть сериал "Чудо"

О чём сериал Майору Шикову (Денис Шведов) поручают вывести на чистую воду блогершу Мию (Ида Галич). Та утверждает, что поможет исполнить любое желание – нужно только довериться ей и отдать все деньги.

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