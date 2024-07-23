Над регионами России уничтожили свыше 20 дронов

О произошедшем информировали в Минобороны РФ, сообщает RT. Отечественными дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и уничтожены два дрона над Брянской и два над Белгородской областями, а также двадцать один беспилотник над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
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