4 ноября — День народного единства

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается большой всенародный праздник — День народного единства. Эта дата выбрана не случайно и связана с одним из важнейших событий в истории нашей страны — в этот день в 1612 году Нижегородское земское ополчение освободило Москву от польских интервентов.