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В США столкнули с холма кубик D20 размером с человека

В США столкнули с холма кубик D20 размером с человека

В Лос-Анджелесе представители платформы Patreon собрали авторов авторов контента по настольным ролевым играм, чтобы сбросить с холма гигантский кубик для D&D высотой 1,8 метра и весом 90 кг.

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