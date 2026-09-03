В США столкнули с холма кубик D20 размером с человека

В Лос-Анджелесе представители платформы Patreon собрали авторов авторов контента по настольным ролевым играм, чтобы сбросить с холма гигантский кубик для D&D высотой 1,8 метра и весом 90 кг.
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