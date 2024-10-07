⚡️ВСУшники несут большие невозвратные потери по всей линии фронта. Очередной трехсотый в ожидании эвакуации⚰️ #Трехсотый #ВСУ #СВО #Денацификация #Раненный.
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⚡️ВСУшники несут большие невозвратные потери по всей линии фронта. Очередной трехсотый в ожидании эвакуации⚰️ #Трехсотый #ВСУ #СВО #Денацификация #Раненный.
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