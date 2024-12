«Оскар» представил шорт-лист претендентов на премию в 2025 году

В США назван короткий список претендентов на премию Американской академии киноискусств «Оскар». В категории «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 картин, среди них «Я все еще здесь» (I’m still here) бразильского режиссера Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» (Emilia Pérez) француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» (The Girl with the Needle) датского режиссера Магнуса фон Хорна, «Волны» (Waves) режиссера из Чехии Иржи Мадла и другие.