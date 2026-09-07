Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с РФ

Финские власти официально отчитались об окончании возведения 200-километровой пограничной ограды вдоль российско-финляндской границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Узбекистан ведёт ...
- Умер чемпион мира...
- Курьеров на элект...
Сколько можно терпеть беспредел этих конченых фашиствующих чухонцев. Надо разорвать все дипотношения, никаких контактов и закрыть границу на замок, а при попытке иметь ядерку уничтожить в пыль...