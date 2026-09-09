В Кузбассе нашли живыми 539 пропавших за август

В Кузбассе подвели итоги розыскной работы за август. Из 548 человек, чьи поиски вели сотрудники полиции, 539 были обнаружены живыми.
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