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Экс-замминистра обороны Греции призвал Киев бросить авантюру с Крымом

Экс-замминистра обороны Греции призвал Киев бросить авантюру с Крымом

Украинформ Бывший заместитель министра обороны Греции, а ныне политик и общественный деятель Костас Исихос призвал киевские власти отказаться от проведения международного саммита "Крымская платформа", отметив, что речь идет об опасной авантюре.

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