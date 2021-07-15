Экс-замминистра обороны Греции призвал Киев бросить авантюру с Крымом

Украинформ Бывший заместитель министра обороны Греции, а ныне политик и общественный деятель Костас Исихос призвал киевские власти отказаться от проведения международного саммита "Крымская платформа", отметив, что речь идет об опасной авантюре.
Украинформ Бывший заместитель министра обороны Греции, а ныне политик и общественный деятель Костас Исихос призвал киевские власти отказаться от проведения международного саммита "Крымская платформа", отметив, что речь идет об опасной авантюре.
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