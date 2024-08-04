БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские ﻿

Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские ﻿

grosgrosСедой.в меру ленивый Министерство просвещения РФ "засекретило" программы по истории , преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета российско-таджикских школах (и на всякий случай ещё российско-туркменских), после того, как стало известно, что в них русских называют "оккупантами".

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Комментарии
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юф
юра федулов
Начиная с Фурсенко(ктсати, советник Президента РФ) и кончая Кравцовым министерство просвещения РФ изгаляется над историей России, особенно ее советским периодом, как слоны в посудной лавке. И им нипочем мнение истинных историков России, включая академиков РАН, не говоря о мнении рядовых россиян.
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11 час.
Кораблев Сергей
И не только называлось, но, и каралось соответствующим образом.
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6 час.
Татьяна Кибишева
Этот кошмар хоть когда-нибудь закончится?!!!!
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6 час.

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