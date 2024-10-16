Ульяновск өлкәсенең Евлейка авылы мәчете манарасына яңа ярымай куйдылар

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Евлейка мәчете манарасында яңа ярымай» дигән язма чыкты. Павловка районы Евлейка авылы мөселманнары тормышында шатлыклы вакыйга булды - мәчет манарасына яңа ярымай куйдылар.
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