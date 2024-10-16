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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Ульяновск өлкәсенең Евлейка авылы мәчете манарасына яңа ярымай куйдылар

Ульяновск өлкәсенең Евлейка авылы мәчете манарасына яңа ярымай куйдылар

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Евлейка мәчете манарасында яңа ярымай» дигән язма чыкты. Павловка районы Евлейка авылы мөселманнары тормышында шатлыклы вакыйга булды - мәчет манарасына яңа ярымай куйдылар.

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