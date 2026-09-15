Страна и люди
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Страна и люди

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«Страна»: Россия может использовать оговорку в Уставе ООН для удара по Германии

«Страна»: Россия может использовать оговорку в Уставе ООН для удара по Германии

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Бывший депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Устав ООН до сих пор содержит оговорку о «вражеских государствах».

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