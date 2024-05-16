Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему у России не кончаются ракеты.

Почему у России не кончаются ракеты.

За время проведения СВО недоброжелатели России неоднократно «пророчили», мол, ракеты у неё не сегодня завтра кончатся.

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Комментарии
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валерия
Русские ученые всегда были впереди планеты всей. Просто в определенное &quot;слетевшее с катушек перестроечное время&quot; многие из них вынуждены были уехать из страны на запад и в Пиндосию.И только поэтому пиндосы еще могут что-то противопоставить нашему вооружению!
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