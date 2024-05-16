За время проведения СВО недоброжелатели России неоднократно «пророчили», мол, ракеты у неё не сегодня завтра кончатся.
Почему у России не кончаются ракеты.
Комментарии
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валерия
Русские ученые всегда были впереди планеты всей. Просто в определенное "слетевшее с катушек перестроечное время" многие из них вынуждены были уехать из страны на запад и в Пиндосию.И только поэтому пиндосы еще могут что-то противопоставить нашему вооружению!
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