Почему у России не кончаются ракеты.

валерия

Русские ученые всегда были впереди планеты всей. Просто в определенное "слетевшее с катушек перестроечное время" многие из них вынуждены были уехать из страны на запад и в Пиндосию.И только поэтому пиндосы еще могут что-то противопоставить нашему вооружению!