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Шесть жертв и 40 раненых: авиаудары Израиля по Йемену усугубляют кризис

Шесть жертв и 40 раненых: авиаудары Израиля по Йемену усугубляют кризис

Авиаудары Израиля по столице Йемена и провинции Ходейда унесли жизни шести человек и ранили 40. В результате атак пострадали международный аэропорт Саны и ключевые инфраструктурные объекты, включая порты и электростанции.

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