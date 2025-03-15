Во Франции выступили против планов по сокращению почти 5 тыс. классов

Программа сокращения школьных классов, предусмотренная новой школьной картой на 2024–2025 годы, вызвала во Франции рост протестов со стороны профсоюза учителей и родителей учащихся, 14 марта передает France Info.
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