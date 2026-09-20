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Новости Брянска

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«Динамо-Брянск» сыграет с «Аланией» во Владикавказе

«Динамо-Брянск» сыграет с «Аланией» во Владикавказе

В первом круге «Динамо-Брянск» проиграло «Алании» со счетом 0:4, сегодня команда Андрея Канчельскиса попытается взять реванш.

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