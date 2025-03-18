Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

У Алины Загитовой все-таки будет шоу! Олимпийская чемпионка так анонсировала новинку: «Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».