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Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

У Алины Загитовой все-таки будет шоу! Олимпийская чемпионка так анонсировала новинку: «Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».

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