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Аргументы недели

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Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по объектам ВПК Украины за неделю

Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные провели серию мощных атак на ключевые тыловые объекты противника. Как отчитались в Министерстве обороны, с 4 по 10 июля по целям на Украине нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

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