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Царьград

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66% русских ожидают повышения зарплаты в первой половине 2025 года

66% русских ожидают повышения зарплаты в первой половине 2025 года

В 2025 году 66% русских рассчитывают на увеличение зарплаты, согласно опросу "Работа.ру", в котором участвовало более 2000 человек из всех регионов России.

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