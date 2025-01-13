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Царьград

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Пушилин: Войска России в семи километрах от Днепропетровской области

Пушилин: Войска России в семи километрах от Днепропетровской области

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска находятся в семи километрах от границы с Днепропетровской областью.

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