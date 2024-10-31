Жители Петербурга сдали более 220 кг золота по программе trade-in

В общей сложности петербуржцы передали 221,5 кг драгоценного металла в магазинах SOKOLOV, что позволило им занять второе место среди российских городов по объему сданного золота, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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