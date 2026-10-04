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Октябрь 2026: как российский рынок труда переходит к скрытой оптимизации и кого это коснётся в первую очередь

Осень 2026 года обещает стать для российского рынка труда периодом, когда привычные схемы найма и увольнения окончательно перестанут работать.

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