Объём ипотечных выдач в России в сентябре достиг 600 млрд рублей

Объём ипотечных выдач в сентябре достиг почти 600 млрд рублей, из которых 64% — семейная ипотека. Это вдвое больше, чем в августе, и на треть выше, чем в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым