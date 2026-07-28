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Академик Решетов: установка зубных протезов может привести к онкологии

Академик Решетов: установка зубных протезов может привести к онкологии

Установка зубных имплантов исключительно ради эстетики способна спровоцировать развитие онкологического заболевания, поскольку с возрастом прикус человека меняется и возникает хроническое травмирование слизистой.

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