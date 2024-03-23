Выдавали дрожащие губы: Карл III высказался после признания больной Кейт Миддлтон

Король гордится своей невесткой, честно рассказавшей подданным о страшном диагнозе. Кейт Миддлтон кадр видеообращенияНесколько месяцев подданные Карла III требовали вернуть им Кейт Миддлтон, которая пропала из информационного пространства еще в конце прошлого года.
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