В Госдуме поддержали идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею Виталия Милонова об увеличении в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею Виталия Милонова об увеличении в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
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