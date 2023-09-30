Эпический кроссовер: индийская игровая икона ScoutOP штурмует гимн чемпионата мира по крикету ICC 2023!

Инновационный шаг, который вызвал ажиотаж у любителей игр и крикета, – известный индийский влиятельный игрок в сфере игр Танмей Сингх, широко известный как ScoutOP, поразительно появился на Чемпионат мира по крикету ICC 2023 официальный гимн.