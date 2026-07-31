Гособвинение запросило условный срок и миллиардный штраф для онкобольной Лерчек

Гособвинение запросило условный срок и миллиардный штраф для 33-летней блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая сейчас проходит лечение от рака четвёртой степени: шесть лет лишения свободы условно, запрет на администрирование сайтов и штраф в размере 1,21 млрд рублей.
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