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SPLETNIK

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Гособвинение запросило условный срок и миллиардный штраф для онкобольной Лерчек

Гособвинение запросило условный срок и миллиардный штраф для онкобольной Лерчек

Гособвинение запросило условный срок и миллиардный штраф для 33-летней блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая сейчас проходит лечение от рака четвёртой степени: шесть лет лишения свободы условно, запрет на администрирование сайтов и штраф в размере 1,21 млрд рублей.

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