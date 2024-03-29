The Telegraph: АПЛ запретила бол-боям подавать мячи футболистам во время игр

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила бол-боям подавать мячи игрокам во время матчей. По информации The Telegraph, теперь игроки будут брать мяч у ближайшего конуса, рядом с которым запрещено стоять бол-боям.
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