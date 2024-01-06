Прозрение в Сенате США: зачем давать деньги Киеву, это же русский город

Пентагон официально объявил, что отдает ВСУ последнее Константин Ольшанский На фото: представитель Пентагона Пэт Райдер во время пресс-брифинга (Фото: Mc2 Alexander Kubitza/Dod/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) У США не осталось средств на обновление оружия, отправленного в Украину, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
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