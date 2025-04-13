В МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных в «Госуслугах»

Потенциальным жертвам сообщают о диспансеризации.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»Мошенники начали использовать новую схему кражи персональных данных россиян на портале «Госуслуги», во время телефонного звонка потенциальным жертвам предлагают диспансеризацию.
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